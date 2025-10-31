La Route du Rock Collection hiver L’Antipode Rennes

La Route du Rock Collection hiver

L’Antipode 75 avenue Jules Maniez Rennes Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-04

fin : 2026-03-06

Date(s) :

2026-03-04

Faites place à la haute couture de la programmation musicale ! Classe et audace s’incarnent une nouvelle fois dans cette Collection Hiver mixte, pointue, accessible. La Route du Rock, rendez-vous incontournable des passionnés de musique indépendante l’été à Saint-Malo, décline en version alternative et en pleins frimas tout ce qui fait le succès de la formule estivale un défilé de musiciens au top, à l’équilibre parfait entre des groupes mythiques de la scène indépendante, des talents locaux et de nouveaux noms qui ravissent les connaisseurs. De Saint-Malo à Rennes, le meilleur des musiques actuelles et des groupes émergents, pour un bonheur cousu main ! .

+33 2 99 54 49 57

