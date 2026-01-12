La Route du Rock Collection hiver Rue des Acadiens Saint-Malo

La Route du Rock Collection hiver

Saint-Malo

2026-03-06

2026-03-07

2026-03-06

Depuis 2006, La Route du Rock se décline en version hivernale pour proposer une programmation audacieuse et attentive à une actualité musicale passionnante, entre découvertes et artistes renommés.

La collection hiver se décline à Saint-Malo salle de la Nouvelle Vague et à Rennes à l’Antipode et à L’arvor.

Au programme

Jeudi

– Heavy lungs

– Green star

– Anastasia Coope

Vendredi

– Jehnny Beth

– Dälek

– Shortstraw

– Dééfait

– Leroy se meurt

Samedi

– Stereolab

– Humour

– Spill Gold

– Chaton Laveur .

