La Route du Rock Collection hiver Rue des Acadiens Saint-Malo

La Route du Rock Collection hiver
Rue des Acadiens La Nouvelle Vague Saint-Malo Ille-et-Vilaine
Début : 2026-03-06
fin : 2026-03-07
Date(s) :
2026-03-06
Depuis 2006, La Route du Rock se décline en version hivernale pour proposer une programmation audacieuse et attentive à une actualité musicale passionnante, entre découvertes et artistes renommés.
La collection hiver se décline à Saint-Malo salle de la Nouvelle Vague et à Rennes à l’Antipode et à L’arvor.
Au programme
Jeudi
– Heavy lungs
– Green star
– Anastasia Coope
Vendredi
– Jehnny Beth
– Dälek
– Shortstraw
– Dééfait
– Leroy se meurt
Samedi
– Stereolab
– Humour
– Spill Gold
– Chaton Laveur .
Rue des Acadiens La Nouvelle Vague Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 54 49 57
