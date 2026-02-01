La Rua Madureira Théâtre Darius Milhaud Paris
La Rua Madureira Théâtre Darius Milhaud Paris mercredi 18 février 2026.
Paris des années 50, le compositeur et grand
romantique Nino se rend dans un cabaret pour assister à une revue. Il tombe
alors sous le charme d’une jeune chanteuse à l’accent étranger, Ana, et décide
d’en faire sa muse. Tout au long de la nuit, une histoire d’amour éclot entre
eux. Sous forme de spectacle musical, la jeune femme et le jeune homme parlent
de leur vie, il lui parle d’amour et elle, de son pays.
A travers cet échange nous découvrons l’histoire
d’Ana, les souvenirs de son enfance auprès de son frère et de sa mère dans une
favela Brésilienne. La violence de ce passé est enjolivée par la poésie des
chansons et des rêves de chacun des personnages. La pièce se clôt sur la
célèbre chanson de Nino Ferrer : La Rua Madureira, celle-ci conte en musique la
tragique séparation des deux protagonistes et donne son nom à ce récit.
En chanson et dans une ambiance intime et colorée,
la Compagnie Lunearis saura vous transporter avec émotion de la douceur des
nuits d’été parisiennes jusqu’aux rives rythmées de Rio et ses montagnes.
Autrice :
Leïla Rebord
Mise
en scène : Leïla Rebord, Clara Jacinto
Distribution
: Aira Moraes, Alexandre Laugier, Quitterie Arnaud, Arman Chartol
Compositeurs
: Hugo Talentino, Leïla Rebord
Décors :
Catherine Adam, Lyam Berthaud
Genre
: Comédie musicale
Tout
public (dès 12 ans)
Durée :
1h15
Du mercredi 18 février 2026 au mercredi 15 avril 2026 :
mercredi
de 21h00 à 22h15
payant
Tarif
plein : 18€
Tarif
habitants du 19ème, séniors (dès 60 ans), partenaires du TDM :
14€*
Tarif
réduit : 12€*
(demandeur d’emploi, RSA, AAH, intermittent du spectacle, étudiant, moins de 26
ans)
*Réduction
valable sur présentation du justificatif requis au guichet du théâtre
Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.
Théâtre Darius Milhaud 80 allée Darius Milhaud 75019 Paris
+33142019226 https://www.facebook.com/Theatre.Darius.Milhaud.Paris19/ https://www.facebook.com/Theatre.Darius.Milhaud.Paris19/
Afficher la carte du lieu Théâtre Darius Milhaud et trouvez le meilleur itinéraire