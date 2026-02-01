La Rua Madureira Théâtre Darius Milhaud Paris

Paris des années 50, le compositeur et grand

romantique Nino se rend dans un cabaret pour assister à une revue. Il tombe

alors sous le charme d’une jeune chanteuse à l’accent étranger, Ana, et décide

d’en faire sa muse. Tout au long de la nuit, une histoire d’amour éclot entre

eux. Sous forme de spectacle musical, la jeune femme et le jeune homme parlent

de leur vie, il lui parle d’amour et elle, de son pays.

A travers cet échange nous découvrons l’histoire

d’Ana, les souvenirs de son enfance auprès de son frère et de sa mère dans une

favela Brésilienne. La violence de ce passé est enjolivée par la poésie des

chansons et des rêves de chacun des personnages. La pièce se clôt sur la

célèbre chanson de Nino Ferrer : La Rua Madureira, celle-ci conte en musique la

tragique séparation des deux protagonistes et donne son nom à ce récit.

En chanson et dans une ambiance intime et colorée,

la Compagnie Lunearis saura vous transporter avec émotion de la douceur des

nuits d’été parisiennes jusqu’aux rives rythmées de Rio et ses montagnes.

Autrice :

Leïla Rebord

Mise

en scène : Leïla Rebord, Clara Jacinto

Distribution

: Aira Moraes, Alexandre Laugier, Quitterie Arnaud, Arman Chartol

Compositeurs

: Hugo Talentino, Leïla Rebord

Décors :

Catherine Adam, Lyam Berthaud

Genre

: Comédie musicale

Tout

public (dès 12 ans)

Durée :

1h15

Du mercredi 18 février 2026 au mercredi 15 avril 2026 :

mercredi

de 21h00 à 22h15

payant

Tarif

plein : 18€

Tarif

habitants du 19ème, séniors (dès 60 ans), partenaires du TDM :

14€*

Tarif

réduit : 12€*

(demandeur d’emploi, RSA, AAH, intermittent du spectacle, étudiant, moins de 26

ans)

*Réduction

valable sur présentation du justificatif requis au guichet du théâtre

Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

Théâtre Darius Milhaud 80 allée Darius Milhaud 75019 Paris

+33142019226 https://www.facebook.com/Theatre.Darius.Milhaud.Paris19/ https://www.facebook.com/Theatre.Darius.Milhaud.Paris19/



