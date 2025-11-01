La Ruche des Arques fête ses 10 ans Les Arques

La Ruche des Arques fête ses 10 ans Les Arques samedi 1 novembre 2025.

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Début : 2025-11-01 18:00:00

Venez découvrir les activités de La Ruche des Arques au cours des dix dernières années et les idées d’évènements et de sorties à venir ! La soirée se clôturera par un repas, préparé par La Récréation.

English :

Come and find out more about La Ruche des Arques’ activities over the past ten years, as well as ideas for future events and outings! The evening will close with a meal prepared by La Récréation.

German :

Erfahren Sie mehr über die Aktivitäten von La Ruche des Arques in den letzten zehn Jahren und erhalten Sie Ideen für zukünftige Veranstaltungen und Ausflüge! Der Abend endet mit einem Essen, das von La Récréation zubereitet wird.

Italiano :

Venite a scoprire le attività de La Ruche des Arques negli ultimi dieci anni e le idee per eventi e uscite future! La serata si concluderà con un pranzo preparato da La Récréation.

Espanol :

Venga a conocer las actividades de La Ruche des Arques en los últimos diez años y las ideas para futuros eventos y salidas La velada terminará con una cena preparada por La Récréation.

