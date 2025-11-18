La Ruche en Terre La Ruche en Terre Le Malesherbois

La Ruche en Terre Jeudi 11 décembre, 12h00 La Ruche en Terre Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-11T12:00:00 – 2025-12-11T19:00:00

Fin : 2025-12-11T12:00:00 – 2025-12-11T19:00:00

Apiculteur du nord-Loiret, nous proposons nos miels et produits de la ruche depuis 2014.

Découvrez les différentes saveurs typiques des miels du Gatinais français. Vous retrouverez sur notre site internet toutes les descriptions des miels récoltés :

– printemps crémeux

– acacia

– fleurs

– foret

– miellat

– été crémeux

La Ruche en Terre 3 sentier des larris 45330 Le Malesherbois Le Malesherbois 45330 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/larucheenterre »}]

Événement des offres des artisans et producteurs pour les fêtes de fin d’année