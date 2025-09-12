La RUDA + 1ère partie Oignies

La RUDA + 1ère partie

Nous revoilà ! C’est par ces mots qui en disent long que LA RUDA a salué cette nouvelle année.

L’annonce est un évènement car cela fait cinq ans que le groupe angevin n’est pas remonté sur scène depuis son retour explosif en 2019. Retour aux affaires donc mais pas aux affaires courantes tant La Ruda se fait rare et tant rare est son énergie. Ceux qui connaissent le groupe connaissent la formule…

Vous ! Nous ! Ensemble dans cette putain d’salle ! Elle sonne le rappel à l’union, à l’instinct du meilleur, à l’enthousiasme violent… Figure emblématique du rock français elle manie le haut verbe et l’art de la joie dans une communion fiévreuse. La Ruda, 30 ans d’existence, revient telle qu’elle a toujours été et telle qu’elle sera toujours… Dans l’envie et dans l’envoi ! Soyez les bienvenus… .

