La Rue aux Enfants

Les Andelys Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 14:00:00

fin : 2026-04-15 17:30:00

Date(s) :

2026-04-15 2026-04-29

Deux après-midis de liberté, de jeux et de partage en plein air de 14h00 à 17h30. Venez profiter d’un espace sécurisé pour jouer et s’amuser ensemble

Mercredi 15 avril Quartier Jean de la Fontaine

Mercredi 29 avril Rue des Verriers

Tarif Gratuit et ouvert à tous .

Les Andelys 27700 Eure Normandie

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English : La Rue aux Enfants

L’événement La Rue aux Enfants Les Andelys a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération