La Rue aux Enfants Les Andelys
La Rue aux Enfants Les Andelys mercredi 15 avril 2026.
La Rue aux Enfants
Les Andelys Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 14:00:00
fin : 2026-04-15 17:30:00
Date(s) :
2026-04-15 2026-04-29
Deux après-midis de liberté, de jeux et de partage en plein air de 14h00 à 17h30. Venez profiter d’un espace sécurisé pour jouer et s’amuser ensemble
Mercredi 15 avril Quartier Jean de la Fontaine
Mercredi 29 avril Rue des Verriers
Tarif Gratuit et ouvert à tous .
Les Andelys 27700 Eure Normandie
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English : La Rue aux Enfants
L’événement La Rue aux Enfants Les Andelys a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération