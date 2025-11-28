La Rue d’Auron en fête Bourges

La Rue d’Auron en fête

L’Union des commerçants de la rue d’Auron vous donne rendez-vous pour un week-end exceptionnel placé sous le signe de la convivialité et de la féerie.

Le samedi 29 novembre, de 9h à 19h, marque le grand retour tant attendu de la Foire aux huîtres et aux moules. Après deux ans d’absence, les saveurs de la mer reviennent animer le cœur de la ville pour le plus grand plaisir des gourmands.

Le dimanche 30 novembre, de 10h à 18h, vous êtes invités à découvrir le tout premier Marché de Noël de la rue d’Auron. Les chalets d’artisans dévoileront leurs créations et de belles idées cadeaux dans une ambiance chaleureuse et lumineuse. Dès l’entrée de la rue, une Grande Arche scintillante accueillera les visiteurs et les plongera immédiatement dans une atmosphère féérique.

Les commerçants de la rue d’Auron vous attendent nombreux pour partager un week-end rempli de gourmandise, de découvertes et d’émerveillement. .

The Union des commerçants de la rue d?Auron (Auron Street Merchants’ Union) invites you to an exceptional weekend of conviviality and enchantment.

Die Union des commerçants de la rue d’Auron lädt Sie zu einem außergewöhnlichen Wochenende ein, das ganz im Zeichen der Geselligkeit und des Zaubers steht.

L’Union des commerçants de la rue d’Auron (Unione dei commercianti della via Auron) vi invita a unirvi a loro per un eccezionale fine settimana di convivialità e incanto.

La Union des commerçants de la rue d’Auron (Unión de comerciantes de la calle de Auron) le invita a unirse a ellos en un fin de semana excepcional de convivencia y encanto.

