La rue de la chaussée fête Noël Honfleur

La rue de la chaussée fête Noël

Début : 2025-12-20 14:00:00

fin : 2025-12-20 22:00:00

2025-12-20

Marché de Noël, animations des commerçants, buvette & gouter normand, atelier beauté, idées cadeaux et présence du Père Noël !

English : La rue de la chaussée fête Noël

Christmas market, shopkeepers’ entertainment, refreshments & Normandy snacks, beauty workshop, gift ideas and Santa Claus!

