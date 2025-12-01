La rue de la chaussée fête Noël Honfleur
La rue de la chaussée fête Noël Honfleur samedi 20 décembre 2025.
La rue de la chaussée fête Noël
Rue de la Chaussée Honfleur Calvados
Début : 2025-12-20 14:00:00
fin : 2025-12-20 22:00:00
2025-12-20
Marché de Noël, animations des commerçants, buvette & gouter normand, atelier beauté, idées cadeaux et présence du Père Noël !
Rue de la Chaussée Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 2 31 81 88 00
English : La rue de la chaussée fête Noël
Christmas market, shopkeepers’ entertainment, refreshments & Normandy snacks, beauty workshop, gift ideas and Santa Claus!
