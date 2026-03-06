LA RUE DES ARTS EXPOSITION Grenade
LA RUE DES ARTS EXPOSITION Grenade samedi 11 avril 2026.
LA RUE DES ARTS EXPOSITION
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE Grenade Haute-Garonne
Venez découvrir la rue des jardins sous un nouveau jour !
La rue se transforme en galerie vivante où des expositions artistiques en tout genre et ateliers créatifs vous seront proposés. RDV samedi 11 avril de 14h à 19h30. Évènement organisé par l’Espace Chiomento et la Bibliothèque Municipale de Grenade. 0 .
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 81 33 02 53 communication@mairie-grenade.fr
English :
Come and discover the Rue des Jardins in a whole new light!
