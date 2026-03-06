LA RUE DES ARTS EXPOSITION Grenade

LA RUE DES ARTS EXPOSITION

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE Grenade Haute-Garonne

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

2026-04-11

Venez découvrir la rue des jardins sous un nouveau jour !

La rue se transforme en galerie vivante où des expositions artistiques en tout genre et ateliers créatifs vous seront proposés. RDV samedi 11 avril de 14h à 19h30. Évènement organisé par l’Espace Chiomento et la Bibliothèque Municipale de Grenade. 0 .

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 81 33 02 53 communication@mairie-grenade.fr

Come and discover the Rue des Jardins in a whole new light!

