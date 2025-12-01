La rue des juifs fête Noël

Rue des Juifs Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 15:00:00

fin : 2025-12-13 20:00:00

Date(s) :

2025-12-13

La rue des Juifs sera piétonne pour l’occasion.

Les commerçants et les galeristes de la rue des Juifs proposent une ambiance chaleureuse, gourmande et lumineuse pour les achats de Noël.

Une sélection de vin et cidre chauds, marrons grillés, chocolat chaud, appel pie, entre autres, seront proposés à la dégustation entre deux emplettes par les commerçants.

Un Passe-Tête Père Noël géant sera installé pour des photos de famille amusantes, le tout dans une ambiance musicale de Noël. .

Rue des Juifs Granville 50400 Manche Normandie +33 6 86 95 71 88 amisruedesjuifs@gmail.com

English : La rue des juifs fête Noël

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement La rue des juifs fête Noël Granville a été mis à jour le 2025-11-17 par OT Granville Terre et Mer