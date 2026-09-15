Informations pratiques

Le Mans

La Rue du livre : spectacles, déambulations artistiques et ateliers

Rue Marchande Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 10:00:00

fin : 2026-10-03 18:00:00

Date(s) :

2026-10-03 2026-10-04

Profitez de spectacles, de déambulations artistiques, d’ateliers et de salons tout au long de la journée dans la Rue du livre, dans le cadre de Faites Lire !

[Animations et spectacles de rue]. « La Rue du livre » est composée des diverses rues en cœur de ville qui relient les 2 places accueillant les salons des auteurs : la place des Jacobins et la place de la République. Vous pouvez y découvrir une programmation artistique joyeuse, autour du thème du festival : les mondes imaginaires. Gratuit. Programmation complète sur https://www.faiteslire.fr/evenements/rue-du-livre/ . Horaires sous réserve de modification : infos sur les horaires et modifications en temps réel sur la page Facebook https://www.facebook.com/Culturelemansinfos/ .

Rue Marchande Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire

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English :

Enjoy performances, artistic processions, workshops, and expositions throughout the day on Rue du Livre as part of the “Faites Lire!” event!

L’événement La Rue du livre : spectacles, déambulations artistiques et ateliers Le Mans a été mis à jour le 2026-09-04 par CDT72