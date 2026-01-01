LA RUE DU SON Entre Places de la République & Jacobins Le Mans

LA RUE DU SON

Entre Places de la République & Jacobins Centre-ville Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17 11:00:00

fin : 2026-01-17 17:00:00

Date(s) :

2026-01-17

Dans le cadre de Le Mans Sonore, rendez-vous samedi 17 janvier le long des rues du centre-ville pour une journée festive gratuite LA RUE DU SON !

Au programme des animations & ateliers de pratique et de création sonore, des installations acoustiques et des déambulations de fanfares. LES ANIMATIONS ET INSTALLATIONS ACOUSTIQUES Écouter le Carillon ambulant de 24 cloches, s’immerger dans l’univers des structures des frères Baschet, se sensibiliser et pratiquer collectivement aux angklungs, assister à une performance électroacoustique et à un Opéra pour fruits et légumes avec des coiffures à croquer ! Et pour finir, venez participer aux ateliers détournant les codes de la kermesse pour une expérience collective, joyeuse et expérimentale ! Venez découvrir le son dans tous ses états, à travers différentes matières sonnantes et originales, tout au long des rues piétonnes ! LES FANFARES Des fanfares déambuleront tout au long de la journée, au programmer spectacle musical médiéval, Quatuor pour 16 cloches, Trio à cordes… En centre-ville du Mans entre les Places de la république et des Jacobins. Ouvert à tous. Gratuit. .

Entre Places de la République & Jacobins Centre-ville Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of Le Mans Sonore, join us on Saturday January 17th for a free day of festivities along the streets of the city center: LA RUE DU SON!

L’événement LA RUE DU SON Le Mans a été mis à jour le 2025-12-31 par CDT72