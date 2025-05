La rue Fiolle aux enfants – Marseille 6e Arrondissement, 23 mai 2025 12:00, Marseille 6e Arrondissement.

Bouches-du-Rhône

La rue Fiolle aux enfants Vendredi 23 mai 2025 de 12h à 19h30. Rue Fiolle Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-23 12:00:00

fin : 2025-05-23 19:30:00

Date(s) :

2025-05-23

La rue Fiolle devient 100 % piétonne entre Stanislas-Torrents et Breteuil pour un après-midi festif dédié aux enfants !

Organisée par les associations des parents d’élèves, MarsMob, le Comité d’intérêt de quartier, et plusieurs autres associations.Enfants

La rue Fiolle devient 100 % piétonne entre Stanislas-Torrents et Breteuil pour un après-midi festif dédié aux enfants !

Organisée par les associations des parents d’élèves, MarsMob, le Comité d’intérêt de quartier, et plusieurs autres associations.



Cette Rue aux Enfants propose

– Animations ludiques

– Jeux et goûter pour petits et grands

– Musique et bonne humeur



Une rue vivante, libre et joyeuse en plein cœur du 6e arrondissment ! .

Rue Fiolle

Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 55 15 84

English :

Rue Fiolle becomes 100% pedestrianized between Stanislas-Torrents and Breteuil for a festive afternoon dedicated to children!

Organized by the parents? associations, MarsMob, the Comité d?intérêt de quartier, and several other associations.

German :

Die Rue Fiolle wird zwischen Stanislas-Torrents und Breteuil zu 100 % zur Fußgängerzone für einen festlichen Nachmittag, der den Kindern gewidmet ist!

Organisiert von den Elternvereinen, MarsMob, dem Comité d’intérêt de quartier und mehreren anderen Vereinen.

Italiano :

Rue Fiolle sarà pedonalizzata al 100% tra Stanislas-Torrents e Breteuil per un pomeriggio di festa dedicato ai bambini!

Organizzato dalle associazioni dei genitori, da MarsMob, dal comitato d’interesse del quartiere e da diverse altre associazioni.

Espanol :

La calle Fiolle será 100% peatonal entre Stanislas-Torrents y Breteuil para una tarde festiva dedicada a los niños

Organizada por las asociaciones de padres, MarsMob, el comité de interés del barrio y varias asociaciones más.

L’événement La rue Fiolle aux enfants Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2025-05-19 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille