La rue Grande en fête Rue Grande Les Andelys 21 juin 2025 18:30

Eure

La rue Grande en fête Rue Grande Petit Andely Les Andelys Eure

Début : 2025-06-21 18:30:00

La Rue Grande s’anime au pied du Château Gaillard pour une soirée festive et pleine de charme !

Au programme

– Musique en live

– Buvette & petite restauration

– Boutiques

Venez flâner, trinquer, danser la rue est à vous !

Rue Grande Petit Andely

Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 2 32 54 04 16 contact@ville-andelys.fr

English : La rue Grande en fête

Rue Grande comes alive at the foot of Château Gaillard for a festive evening full of charm!

On the program :

– Live music

– Refreshments & snacks

– Stores

Come and stroll, drink, dance? the street is yours!??

German :

Die Rue Grande belebt sich am Fuße des Château Gaillard für einen festlichen Abend voller Charme!

Auf dem Programm stehen:

– Live-Musik

– Getränke und kleine Snacks

– Geschäfte

Kommen Sie zum Flanieren, Anstoßen, Tanzen ? die Straße gehört Ihnen !??

Italiano :

La Rue Grande si anima ai piedi dello Château Gaillard per una serata di festa ricca di fascino!

In programma:

– Musica dal vivo

– Bar e snack

– Negozi

Passeggiate, bevete, ballate: la strada è vostra!

Espanol :

La Rue Grande cobra vida a los pies del Château Gaillard para una velada festiva llena de encanto

En el programa:

– Música en directo

– Bar y tentempiés

– Tiendas

Pasea, bebe, baila… ¡la calle es tuya!

