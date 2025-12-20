La rue Jean Jaurès à Limoges, une aventure architectural de l’Art Déco au modernisme Place Saint Pierre Limoges

La rue Jean Jaurès à Limoges, une aventure architectural de l’Art Déco au modernisme

Place Saint Pierre Pavillon du Verdurier Limoges Haute-Vienne

Des premières expropriations et démolitions, en 1913, aux premières expressions du Mouvement Moderne dans les années 40, la rue Jean Jaurès et le Verdurier se parent d une architecture Art Déco remarquable dont la déclinaison du style donne à cet ensemble urbain son identité substantielle. Conférence par Marie Conte, Docteure en histoire de l’art contemporain .

Place Saint Pierre Pavillon du Verdurier Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 34 46 87

