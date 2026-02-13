La rue Jean-Jaurès : Art déco & Co, Pavillon du Verdurier, Limoges

La rue Jean-Jaurès : Art déco & Co Samedi 14 février, 14h30 Pavillon du Verdurier Haute-Vienne

6 € / 4 € (tarif réduit)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-14T14:30:00+01:00 – 2026-02-14T15:30:00+01:00

Fin : 2026-02-14T14:30:00+01:00 – 2026-02-14T15:30:00+01:00

FENÊTRE SUR L’ART DÉCO

Une balade historique dans le quartier Jaurès pour savourer la période Art déco et apprécier ses lignes pures et ses élégants décors géométriques.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

Réservation et règlement obligatoires auprès de l’Office de Tourisme :

12 boulevard de Fleurus – Tél. : 05 55 34 46 87 – www.destination-limoges.com

UNE ANIMATION VILLE D’ART ET D’HISTOIRE

Limoges Ville d’art et d’histoire vous propose toute l’année des visites, ateliers et animations sur l’architecture et le patrimoine, pour tous les âges.

Pavillon du Verdurier Place Saint-Pierre Limoges 87000 Clos Moreau Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.destination-limoges.com/nos-activites/visites-et-balades/nos-visites-guidees/ »}] [{« link »: « https://www.destination-limoges.com/nos-activites/visites-et-balades/nos-visites-guidees/ »}, {« link »: « https://sortir.limoges.fr/agenda?keys=%23Villedartetdhistoire »}]

Découvrez l’architecture Art déco du centre-ville de Limoges. #Villedartetdhistoire #Artsdeco

© Ville de Limoges