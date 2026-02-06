La Rue Kétanou La Carrière Saint-Herblain

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-21 20:30 – 22:45

Gratuit : non 31 € 31 € Billetterie : lacarriere-events.com/agenda Tout public

Aux concerts de La Rue Kétanou, ils arrivent par centaines, par milliers : fidèles, avertis, curieux, fraîchement conquis. Toujours partants pour les retrouvailles, toujours prêts à marcher dans les refrains et les vers affranchis. Là est l’essentiel : l’histoire écrite ensemble par le groupe et son public, une connivence qui prolonge l’aventure depuis plus de vingt ans. Un groupe reconnu et respecté pour son esthétique et sa probité. Liberté de ton. Liberté d’inspiration. Liberté de temps aussi. Mais on ne lâche jamais une cordée chez La Rue Kétanou, on s’y attache. Parfois, on la détend juste dans le but de satisfaire d’autres élans, d’ouvrir d’autres portes, d’expérimenter d’autres transmissions. Ils sont comme ça, ces garçons-là, fantasques, aventureux, à multiples détentes. Après de nombreuses années d’absence, le groupe est de retour à Nantes pour un concert exceptionnel le 21 avril 2026 à La Carrière de Saint-Herblain.

La Carrière Bourg Saint-Herblain 44800

https://lacarriere-events.com/ https://lacarriere-events.com/agenda/



