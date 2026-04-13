La Ruée des Fadas Dijon, Lac de Chour, Pagny-le-Château

La Ruée des Fadas Dijon Dimanche 17 mai, 09h00 Lac de Chour Côte-d’Or

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-17T09:00:00+02:00 – 2026-05-17T18:30:00+02:00

Fin : 2026-05-17T09:00:00+02:00 – 2026-05-17T18:30:00+02:00

La Ruée vers l’Or : phénomène qui se caractérise par l’arrivée massive de personnes attirées par une région remplie d’or .

La Ruée des Fadas : phénomène qui se caractérise par l’arrivée massive de coureurs de toute la France attirés par une région remplie d’obstacles et de sensations fortes .

C’est bon on peut ranger le dictionnaire et passer au concret . Si tu es aussi bien entraîné que Rambo et aussi fada que les Marseillais, rejoins la Bourgogne-Franche-Comté au mois de mai pour réaliser un vrai parcours du combattant . Non loin de Dijon, à Franxault en Côte-d’Or se tient chaque année une course assez spéciale . En effet, la Ruée des Fadas est une course à obstacles totalement déjantée . Elle se déroulera sur les bords du Lac de Chour (lieu où personne ne se prend le Chour ), d’une surface de 38 hectares et situé à la frontière avec le Jura ⛰️. Alors, pour ce qui est des distances et bien… C’est simple il n’y en a qu’une, de 8 kilomètres . Ça te paraît accessible ? Oui peut-être, mais prends garde, car sur le chemin, il n’y a pas moins de 30 obstacles en tout genre qui t’attendent . La petite particularité est que tu devras réaliser ce parcours en équipe pour ajouter une touche de fun ! De plus le déguisement est fortement conseillé, ce n’est pas obligatoire, mais ça fait clairement partie de l’identité de l’évènement ‍ .

Sur les bords du lac, dans une mystérieuse forêt , tu t’apprêtes à t’élancer pour une sacrée aventure . Une chose est sûre, si tu es un fan de l’émission Koh Lanta, tu ne seras pas dépaysé . Avec un parcours rempli d’obstacles qui se fait en équipe et dans la boue, c’est vrai qu’on se rapproche fortement du célèbre jeu télévisé animé par Denis Brogniart . Bon l’avantage, c’est que tu ne risques pas de te faire éliminer au conseil . Bref revenons à nos moutons . Un programme bien chargé t’attend, le tout dans une ambiance de folie . La journée commence par la « Prépa Mentale » qui consiste à s’amuser au rythme de la musique , mais aussi à plonger dans la mousse tout en faisant des Pakitos . Ça annonce tout de suite la couleur . Maintenant que tu es prêt mentalement, si on passait à la « Prépa physique » ️. Et oui, tu connais bien l’expression « un esprit sain dans un corps sain » . Les organisateurs t’ont donc préparé un échauffement dantesque pour travailler ton cardio et t’étirer avant de partir ✌️.

C’est maintenant l’heure de faire place aux Finishers, et de démarrer la course , où des obstacles en tout genre t’attendront ⚔️. Certains te demanderont de faire parler ta force comme le « 1er de cordée » , le « seigneur des anneaux » ou le « tir au flanc » . Certains seront justes là pour t’amuser et profiter comme le « chamboule tout », le « tube de l’été » ou le « True Boss » . Dans la 3ᵉ catégorie d’obstacles sont les « franchissements », pour lesquels tu devras faire ressortir tes talents d’escaladeur pour passer à travers ou par-dessus le « filet mignon », « l’Himalaya » ou encore le « Grand Bleu » . Avec des noms aussi évocateurs, tu dois n’éprouver qu’une seule envie, c’est de tous les essayer non ?

Pour les plus audacieux d’entre vous , il existe un format élite . Kézaco ? Ceux qui le souhaitent peuvent débourser 5€ de plus pour avoir leur classement en direct et leur chrono exact ⏱️. Cependant, les élites n’ont le droit de contourner que 3 obstacles sur toute la course ! Ces jokers sont matérialisés par des bracelets. Un challenge pour les plus fadas !

Après cette course extravagante et fantastique, que dirais-tu de te reposer en allant visiter la région ? Dijon s’impose comme la grande ville du coin avec le Musée des Beaux-Arts de Dijon ️ que tu dois absolument explorer pour en savoir plus sur les ducs de Bourgogne . Sinon, tu peux également aller flâner en te baladant au cœur des vignes de la Côte de Beaune ou de la Côte de Nuits . Côté gastronomie, la Bourgogne a de quoi pleinement te combler ️. Entre les vins , le bœuf bourguignon, les escargots ou encore les nonettes tu trouveras forcément une spécialité qui te convient .

On trouve que tu es encore un peu trop sérieux, alors ne perds pas une minute et viens vite à Dijon pour une édition complètement dingue de La Ruée des Fadas .

Lac de Chour Franxault Pagny-le-Château 21250 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « info@rueedesfadas.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://rueedesfadas.fr/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 07 82 21 02 90 »}]

La Ruée des Fadas à Dijon, c’est une course d’obstacles déjantée de 8 km ! Entre boue, fun et déguisements, franchis 30 défis (glissades, filets, murs) pour un maximum de délire entre potes. Ruée des Fadas obstacles