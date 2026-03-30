La Ruée vers l’Autre 2026

Avenue du Général Gallieni Sainte-Savine Aube

Tarif : – – Eur

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-05

Entre vide-greniers, braderie des commerçants, fête foraine et spectacles de rue, cette année encore, les visiteurs auront l’assurance de trouver de quoi se divertir.



Côté spectacles, 10 compagnies, plus de 50 artistes, et un fil conducteur EN MOUVEMENT !



En hauteur, suspendus, la tête en bas, en déambulation ou sur le dancefloor venez bouger, participer et partager. Essayez-vous à de faux cours de fitness, à de vraies initiations au cirque ou à des ateliers pour monter… toujours plus haut !



Cette année, nous testerons votre sens du rythme, vos abdos et votre goût du risque, toujours dans l’humour et la bonne humeur.



(Source mairie de Sainte-Savine) .

Avenue du Général Gallieni Sainte-Savine 10300 Aube Grand Est +33 3 25 71 39 50 avl@ste-savine.fr

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English :

L’événement La Ruée vers l’Autre 2026 Sainte-Savine a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme Troyes la Champagne