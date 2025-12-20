La Ruée Vers l’Or Cinéma Le Félix Labouheyre
La Ruée Vers l’Or Cinéma Le Félix Labouheyre dimanche 28 décembre 2025.
La Ruée Vers l’Or
Cinéma Le Félix 2 rue de l’hôtel de ville Labouheyre Landes
Tarif : 4.5 – 4.5 – 5.4 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-28
fin : 2025-12-28
Date(s) :
2025-12-28
Pour les 130 ans de la première projection de film, venez voir un classique de Charly Chaplin !
La séance sera suivie d’une découverte des effets spéciaux de l’époque. Venez vous en inspirer pour vous amuser à créer vos propres effets spéciaux !
Pour les 130 ans de la première projection de film, venez voir un classique de Charly Chaplin !
La séance sera suivie d’une découverte des effets spéciaux de l’époque. Venez vous en inspirer pour vous amuser à créer vos propres effets spéciaux ! .
Cinéma Le Félix 2 rue de l’hôtel de ville Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 08 11 68 cinema.labouheyre@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : La Ruée Vers l’Or
For the 130th anniversary of the first film projection, come and see a classic by Charly Chaplin!
The screening will be followed by an introduction to the special effects of the time. Get inspired to create your own special effects!
L’événement La Ruée Vers l’Or Labouheyre a été mis à jour le 2025-12-16 par OT Cœur Haute Lande