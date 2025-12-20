La Ruée Vers l’Or Cinéma Le Félix Labouheyre

La Ruée Vers l’Or

Cinéma Le Félix 2 rue de l’hôtel de ville Labouheyre Landes

Tarif : 4.5 – 4.5 – 5.4 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-28

fin : 2025-12-28

Date(s) :

2025-12-28

Pour les 130 ans de la première projection de film, venez voir un classique de Charly Chaplin !

La séance sera suivie d’une découverte des effets spéciaux de l’époque. Venez vous en inspirer pour vous amuser à créer vos propres effets spéciaux !

Cinéma Le Félix 2 rue de l’hôtel de ville Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 08 11 68 cinema.labouheyre@gmail.com

English : La Ruée Vers l’Or

For the 130th anniversary of the first film projection, come and see a classic by Charly Chaplin!

The screening will be followed by an introduction to the special effects of the time. Get inspired to create your own special effects!

