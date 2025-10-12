La Rugissante de NOEL place Sainte Catherine Châtellerault

La Rugissante de NOEL

Châtellerault Vienne

Le samedi 13 décembre prochain, la magie de Noël s’empare des rues de Châtellerault !

Chaussez vos baskets, enfilez votre plus beau bonnet de Père Noël et venez vibrer avec nous pour la 4ème édition de la Rugissante de Noël.​Plus qu’une simple course, c’est une véritable fête nocturne qui vous attend.

Un événement festif et familial avant tout ! Le sport est une fête qui se partage.

Cette année encore, la Rugissante de Noël est fière de s’associer à FRANCE ADOT 86. Chaque foulée sera un geste de soutien pour la sensibilisation au don d’organes.

On vous attend nombreux pour une soirée sportive, solidaire et tout simplement magique !

Les départs et arrivées des différentes courses se dérouleront au niveau du cinéma Le Loft, place sainte Catherine. .

