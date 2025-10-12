La Rugissante de NOEL place Sainte Catherine Châtellerault
Le samedi 13 décembre prochain, la magie de Noël s’empare des rues de Châtellerault !
Chaussez vos baskets, enfilez votre plus beau bonnet de Père Noël et venez vibrer avec nous pour la 4ème édition de la Rugissante de Noël.Plus qu’une simple course, c’est une véritable fête nocturne qui vous attend.
Un événement festif et familial avant tout ! Le sport est une fête qui se partage.
Cette année encore, la Rugissante de Noël est fière de s’associer à FRANCE ADOT 86. Chaque foulée sera un geste de soutien pour la sensibilisation au don d’organes.
On vous attend nombreux pour une soirée sportive, solidaire et tout simplement magique !
Les départs et arrivées des différentes courses se dérouleront au niveau du cinéma Le Loft, place sainte Catherine. .
