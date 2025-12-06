La Rumeur JASS CLUB PARIS Paris

Né de la rencontre entre Ekoué et Hamé en 1994, puis rejoint par Le Bavar, le collectif s’est rapidement affirmé comme une voix forte et indépendante, portée par un rapport direct au réel et à l’histoire des quartiers populaires. Leur concept de « rap de fils d’immigrés » est devenu un repère dans le paysage musical.

Au fil des années, La Rumeur a bâti un parcours solide : une trilogie de maxis devenue référence, l’album L’Ombre sur la Mesure classé parmi les essentiels du rap, puis une série de disques et de projets menés en totale autonomie. Leur travail s’étend aussi au cinéma et au documentaire, où l’on retrouve la même rigueur d’écriture et la même attention au monde qui les entoure.

En les invitant, le club souligne les liens naturels entre jazz et rap : la place donnée au rythme, au récit, à une parole libre. Ce concert offrira l’occasion de retrouver La Rumeur dans un cadre intime, propice à l’écoute et au partage.

/ Hamé

/ Ekoué

/ Le Bavar

/ DJ Soul G

C’est un honneur pour le JASS CLUB d’accueillir La Rumeur, groupe mythique du hip-hop français depuis les années 90 !

Le samedi 10 janvier 2026

de 20h00 à 22h00

payant

39 euros.

Tout public.

JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013 Concerts à 19h30 & 21h30

Jam sessions à partir de 22h30

