La Rumeur + Laradji Quai Saint Cosme Chalon-sur-Saône

La Rumeur + Laradji

Quai Saint Cosme LaPéniche Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 16 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 20:30:00

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-11

Voici trois versions adaptées pour La Rumeur et Laradji, du format complet au format punchline .

Format Grand (max 1500 caractères)

La Rumeur & Laradji L’engagement au cœur du verbe

Figure majeure du rap indépendant depuis 1995, La Rumeur (Ekoué, Hamé, Philippe le Bavar ) incarne un hip-hop exigeant, littéraire et ancré dans le réel. Du 18? arrondissement de Paris aux écrans de cinéma, le groupe défend une identité forte un rap de fils d’immigrés lucide et sans concession. Entre albums de référence et projets cinématographiques engagés, ils offrent sur scène une expérience intense, véritable pont entre les générations.

En ouverture, la scène dijonnaise est représentée par Laradji. Avec une écriture brute et une sincérité désarmante, elle explore nos parts d’ombre et nos émotions intimes. Influencée par la profondeur de Scylla ou la douleur de Zamdane, sa musique agit comme un exutoire. Après ses EP IRM (2024) et Les Draps sont Propres (2025), elle prépare pour 2026 de nouveaux projets où l’émotion, puissante et délicate, reste le moteur d’un rap profondément humain. .

Quai Saint Cosme LaPéniche Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 94 05 78 com@lapeniche.org

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English : La Rumeur + Laradji

L’événement La Rumeur + Laradji Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2026-03-17 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)