La Run'Access fête ses dix ans ! – rue Lormont Épinal, 31 mai 2025 15:00, Épinal.

Vosges

La Run’Access fête ses dix ans ! rue Lormont parking du tribunal Épinal Vosges

Gratuit

Début : Samedi Samedi 2025-05-31 15:00:00

fin : 2025-05-31 23:59:00

2025-05-31

L’association Les Amis de la Fac de Droit est ravie de vous faire part de la nouvelle édition de la Run’Access, qui, pour ses 10 ans, se présente sur un tout nouveau format

Cette année, on ne court pas. On fait la fête !

Cette manifestation se veut avant tout conviviale et festive et a pour objectif de rassembler un maximum de personnes autour de la cause du handicap, qu’elles soient porteuses d’un handicap ou non.

L’objectif premier est de mettre en avant et en application le vivre ensemble .

Historiquement, la Run’Access est une course de soutien et de sensibilisation au Handicap réalisée dans le centre de ville d’Epinal et proposant trois parcours adaptés à tous, personnes valides ou non. Face aux normes de sécurité vigi pirate de plus en plus restrictives et pour honorer le dixième anniversaire de la manifestation, cette année, l’association a opté pour un nouveau concept plus festif et statique.

En chiffres, La Run’Access c’est 7 éditions sous le format course , une moyenne de 700 participants par édition, plus de 50 bénévoles, des dizaines de partenaires et plus de 13000€ reversés à des associations pour des projets en lien avec le handicap.

En clair, les bénéfices récoltés ont déjà permis le parrainage d’un chien d’accompagnement Handi-Chien pour un enfant de 10 ans, la participation à l’achat d’un monte-escalier pour une jeune fille atteinte de leucodystrophie, l’aide au financement d’une baignoire thérapeutique de cryothérapie pour un garçon atteint de sclérose en plaques, l’achat de lapins pour apprendre à compter aux enfants autistes…

L’édition 2025 propose un panel d’animations à ne pas manquer où chacun pourra communiquer et profiter du moment

– Le village associatif vous invite à échanger les expériences et découvrir le réseau associatif local en lien avec le handicap. Discuter avec une famille d’accueil des chiens guides de l’Est, découvrir le travail pédiatrique des blouses roses, obtenir une dédicace du livre Autiste et Fier , effleurer le Bao Pao pour en apprécier ses bienfaits, et bien d’autres ateliers et stands à découvrir.

– Les jeux sont à l’honneur pour divertir petits et grands et favoriser l’interaction. Structure gonflable, jeux de société géants, Handi Handball d’Epinal et de nombreuses surprises à découvrir sur place.

– Des conférences instructives et interactives comme celle de Elvis Pastafiglia Autiste et fier , un témoignage poignant et des échanges instructifs ou bien l’intervention de l’ERVA En route vers l’autisme …etc.

– C’est sur scène qu’aura lieu le clou du spectacle En tête d’affiche pour les plus jeunes, le célèbre chanteur vosgien Philippe Roussel se produira à 16h juste après deux très intéressantes démonstrations de Isabelle de Fasibao (15h) et de Chantal des Chiens Guides de l’Est (15h30). Puis l’ambiance va monter doucement que ce soit avec la jeune talentueuse V&L Music, Yunara Chita, JePh le chanteur (anciennement tournée générale) ou Hell’Vis accompagné de sa guitare. Enfin, le tout nouveau duo Miroir fera le show avec son répertoire rock… Et Bien entendu, on vous réserve encore quelques surprises ! Suivez-nous sur les réseaux, on vous dit tout !

– Sur place, vous pourrez vous restaurer ou vous désaltérer toute la journée. Ne manquez pas les bonnes crêpes et gâteaux pour le goûter, les grillades, la barbe à papa et les planches Apéro ! Nous vous rappelons que tous les bénéfices récoltés permettront de financer un projet en lien avec le handicap.

Nous vous attendons nombreux et enjoués. L’entrée, les spectacles et animations sont entièrement gratuits. Néanmoins si vous le souhaitez, vous pouvez nous soutenir sur HelloAsso.

Cette aventure ne serait pas possible sans le soutien de la ville d’Épinal, le conseil départemental, la Faculté de Droit, nos nombreux partenaires, les commerçants locaux, les donateurs et les bénévoles.

Nous les remercions tous sincèrement.

0 .

rue Lormont parking du tribunal

Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 72 74 20 44

English :

The association Les Amis de la Fac de Droit is delighted to announce the new edition of the Run’Access, which is celebrating its 10th anniversary with a brand new format:

This year, we’re not running. We’re having a party!

The aim of the event is to bring together as many people as possible to support the cause of disability, whether they have a disability or not.

The primary objective is to highlight and put into practice « living together ».

Historically, the Run’Access is a race to support and raise awareness of disability in Epinal town center, offering three courses suitable for all, able-bodied and disabled alike. In view of increasingly restrictive vigi pirate safety standards, and to honor the tenth anniversary of the event, this year the association has opted for a new, more festive and static concept.

In figures, La Run’Access is 7 editions of the « race » format, an average of 700 participants per edition, more than 50 volunteers, dozens of partners and more than 13,000? donated to associations for disability-related projects.

To put it plainly, the profits raised have already enabled the sponsorship of a « Handi-Chien » companion dog for a 10-year-old child, a contribution towards the purchase of a stairlift for a young girl suffering from leukodystrophy, help in financing a therapeutic cryotherapy bathtub for a boy suffering from multiple sclerosis, the purchase of rabbits to teach autistic children to count…

The 2025 event offers a wide range of not-to-be-missed activities where everyone can communicate and enjoy the moment:

– The community village invites you to exchange experiences and discover the local network of disability-related associations. Talk to a foster family of the Guide Dogs of Eastern France, discover the pediatric work of the Pink Coats, get your copy of the book « Autistic and Proud » signed, touch the Bao Pao to appreciate its benefits, and many other workshops and stands to discover.

– Games are in the spotlight to entertain young and old and encourage interaction. Inflatable structure, giant board games, Epinal Handi Handball and many surprises to discover on site.

– Instructive and interactive conferences such as Elvis Pastafiglia?s « Autistic and Proud », a poignant testimony and instructive exchanges, or the ERVA?s « En route vers l?autisme »?etc.

– The highlight of the show will take place on stage, with the famous Vosges singer Philippe Roussel headlining for the younger audience at 4pm, just after two very interesting demonstrations by Isabelle from Fasibao (3pm) and Chantal from Chiens Guides de l’Est (3:30pm). Then, the atmosphere will slowly build up, whether with the talented young V&L Music, Yunara Chita, JePh le chanteur (formerly known as tournée générale) or Hell?Vis accompanied by his guitar. Last but not least, the brand-new duo Miroir will be putting on a rock show… And of course, we’ve still got a few surprises in store for you! Follow us on the web, we’ll tell you all about it!

– On site, you’ll be able to eat and drink all day long. Don’t miss the great pancakes and cakes for a snack, the grills, the cotton candy and the aperitif boards! We remind you that all profits raised will go towards funding a disability-related project.

We look forward to seeing many of you there. Admission, shows and entertainment are entirely free. However, if you wish, you can support us on HelloAsso.

This adventure would not be possible without the support of the town of Épinal, the departmental council, the Faculty of Law, our many partners, local merchants, donors and volunteers.

We sincerely thank them all.

