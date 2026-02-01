La ruse du visible Musée Nicéphore Niépce Chalon-sur-Saône
Après Cinematographer en 2023, le musée Nicéphore Niépce invite de nouveau l’Association Française des Directrices et Directeurs de la photographie Cinématographique (AFC), en partenariat avec le festival Chefs Op’ en Lumière, à un dialogue sur cette notion commune à la photographie et au cinéma le hors champ . .
Musée Nicéphore Niépce 28 Quai des Messageries Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 48 41 98 servicecommunication.niepce@chalonsursaone.fr
