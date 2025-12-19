La Russie, des origines à Vladimir Poutine. Par François Reynaert. Maison de la vie associative Arles

La Russie, des origines à Vladimir Poutine. Par François Reynaert.

Jeudi 5 février 2026 de 18h30 à 20h30. Maison de la vie associative 3 Boulevard des Lices Arles Bouches-du-Rhône

L’origine des obsessions de Poutine…

L’UPOP’Arles, l’université populaire du pays d’Arles vous propose une conférence sur la Russie par François Reynaert.

Pour appuyer sa politique Vladimir Poutine a dans l’esprit quelques grands leviers historiques. Ils tiennent à son obsession du territoire, à sa foi dans le rôle messianique que la Russie doit jouer dans le monde et à sa certitude que son pays ne peut être gouverné que par la force. On comprendra l’origine de ces obsessions en faisant tourner toute l’histoire russe autour de trois grandes questions comment cet Etat, dont l’embryon était la petite principauté de Kiev, est-il devenu le plus vaste au monde ? Sur quelle identité, religieuse et culturelle, cet empire s’est-il fondé ? Pourquoi, enfin, ce pays semble-t-il voué à aller de régime autoritaire en régime autoritaire, sans jamais connaître la démocratie ?

Cette conférence sera suivie d’un apéritif convivial.

François Reynaert, écrivain et journaliste, écrit de grandes synthèses historiques. Quelques-unes sont devenues des best-sellers comme Nos ancêtres les Gaulois et autres fadaises, une histoire de France, ou la grande Histoire du monde. En 2023 il a publié chez Flammarion La grande Histoire de la Russie, de son empire et de ses ennemis. .

Maison de la vie associative 3 Boulevard des Lices Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 93 53 75 mdva@ville-arles.fr

