Début : 2025-05-22 20:30:00

Avec La Saga de la Trégor Valley, documentaire entremêlant archives et témoignages, Olivier Caillebot fait œuvre utile en matière d’histoire contemporaine de la Bretagne.

En 1956, De Gaulle réfléchit à décentraliser le CNET Centre national d’études des télécommunications fer de lance de ce qu’on appellera plus tard les nouvelles technologies de l’information.

Ce devait être Grenoble, ça a été Lannion grâce à la force de persuasion de Pierre Marzin, sénateur-maire de cette petite ville (7000 hab.), sinistrée par le déclin de l’industrie du lin qui avait longtemps fait sa fortune.

Pour le Trégor c’est l’industrialisation ou la mort et, vu de Paris, la Bretagne offre une main d’œuvre travailleuse et non syndiquée, et une qualité de vie enviable pour les cadres devant s’établir sur place.

En 1960, de Gaulle vient inaugurer le site, il glose sur tradition et modernité. La saga peut commencer. Dès lors, le film raconte une histoire caractéristique des grandes envolées des Trente Glorieuses extension de la ville (qui double sa population), marche en avant du progrès, chantiers nuit et jour faisant sortir de terre à Pleumeur-Bodou le radôme, énorme bulle de plastique renfermant un émetteur-récepteur transatlantique, et les paraboles géantes devenues célèbres… Bref, un passage sans transition du 19e au 21e siècle.

Des années 1960 aux années 1980, le CNET invente le Minitel, la fibre optique, l’écran plat, laissant le bénéfice de ces inventions aux Japonais. À partir des années 1980, la mondialisation commence son œuvre et des crises (Alcatel, Nokia) gâtent un peu la fête. Mais l’obstination bretonne permettra à Lannion de rebondir, faisant venir sur place des entreprises plus pointues et plus modestes en taille, entreprises qui bénéficient d’une main d’œuvre expérimentée et formée sur place.

Une histoire palpitante, racontée à hauteur d’homme par ceux qui l’ont vécu.

Et bien sûr la guinguette

Boissons et restauration locales et durables toute la soirée .

