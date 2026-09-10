« La saga des Grimaldi de Beuil » par le romancier historien, Christian Maria, Salle polyvalente TOUË-SUR-VAR, Touët-sur-Var
samedi 19 septembre 2026 · Salle polyvalente TOUË-SUR-VAR · Touët-sur-Var
Informations pratiques
« La saga des Grimaldi de Beuil » par le romancier historien, Christian Maria Samedi 19 septembre, 15h00 Salle polyvalente TOUË-SUR-VAR Alpes-Maritimes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
• 15h00 – Conférence « La saga des Grimaldi de Beuil » par le romancier historien, Christian Maria
• 18h00 – Comédie « Un Banc pour 3 » à L’Art & Théâtre
Salle polyvalente TOUË-SUR-VAR AVENUE GIAUFFRET 06710 TOUËT-SUR-VAR Touët-sur-Var 06710 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0493057557 http://https//www.touet-sur-var.fr Touët-sur-Var village médiéval ayant appartenu aux GRIMALDI d e BEUIL Entrée libre, parkings gratuis
• 15h00 – Conférence « La saga des Grimaldi de Beuil » par le romancier historien, Christian Maria
©Christian Maria