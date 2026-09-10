Informations pratiques

« La saga des Grimaldi de Beuil » par le romancier historien, Christian Maria Samedi 19 septembre, 15h00 Salle polyvalente TOUË-SUR-VAR Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

• 15h00 – Conférence « La saga des Grimaldi de Beuil » par le romancier historien, Christian Maria

• 18h00 – Comédie « Un Banc pour 3 » à L’Art & Théâtre

Salle polyvalente TOUË-SUR-VAR AVENUE GIAUFFRET 06710 TOUËT-SUR-VAR Touët-sur-Var 06710 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0493057557 http://https//www.touet-sur-var.fr Touët-sur-Var village médiéval ayant appartenu aux GRIMALDI d e BEUIL Entrée libre, parkings gratuis

• 15h00 – Conférence « La saga des Grimaldi de Beuil » par le romancier historien, Christian Maria

©Christian Maria