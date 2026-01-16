LA SAGESSE DE L’ANUS ,

2 Chemin des Écureuils Beaufort Hérault

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-28

fin : 2026-01-28

Date(s) :

2026-01-28

découvrez La sagesse de l’anus , un spectacle‑conférence mêlant humour, pédagogie et déconstruction des tabous. Une soirée atypique et bienveillante pour ouvrir la discussion et vivre plus librement.

Beaufort accueille La sagesse de l’anus , un spectacle‑conférence présenté par Thomas, venu spécialement de Grenoble. Avec humour, délicatesse et une belle énergie, il propose d’explorer un sujet rarement abordé, souvent entouré de honte ou de tabous. À travers un regard éducatif, sensible et décomplexé, cette soirée invite à mieux comprendre son corps, à questionner les préjugés genrés et à accueillir toute la palette des émotions humaines.

Entre rires, réflexions et ouverture du cœur, l’événement offre un espace sécurisant pour aborder l’intimité autrement, avec authenticité et légèreté. Pour celles et ceux qui souhaitent prolonger les échanges, un repas partagé de type auberge espagnole est proposé. Une expérience atypique, joyeuse et libératrice, pensée pour encourager chacun à vivre plus pleinement et plus sereinement. .

2 Chemin des Écureuils Beaufort 34210 Hérault Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

discover ?the wisdom of the anus? , a lecture-show combining humor, pedagogy and the deconstruction of taboos. An atypical, caring evening to open discussion and live more freely.

L’événement LA SAGESSE DE L’ANUS , Beaufort a été mis à jour le 2026-01-14 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC