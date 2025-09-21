La Sagesse de l’Herbe Mairie de Puiselet-le-Marais Puiselet-le-Marais

La Sagesse de l’Herbe Dimanche 21 septembre, 15h00 Mairie de Puiselet-le-Marais Essonne

Embarquez pour une balade littéraire musicale, qui célèbre la marche. Au bord d’un chemin de randonnée, une comédienne et une pianiste nous font découvrir les textes d’Anne Le Maître, autrice qui aime arpenter la planète et la vie. Le chemin devient cheminement intérieur et nous aide à renouer avec la contemplation, au son des mélodies de Bach, Fauré ou Debussy.

Mairie de Puiselet-le-Marais 43 rue de la Grande Vallée 91150 Puiselet-le-Marais Puiselet-le-Marais 91150 Essonne Île-de-France

Balade littéraire musicale « La Sagesse de l’Herbe »

@CAESE