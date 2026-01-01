La sagesse de notre naissance Foyer socio culturel Monestier

La sagesse de notre naissance

Foyer socio culturel 11 rue du plan d’eau Monestier Allier

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2026-01-31 15:00:00

fin : 2026-01-31

2026-01-31

Conférence avec Jean-Philippe Brébion pour découvrir la clé de naissance et son regard inédit sur notre existence. Une exploration fascinante de la sagesse inscrite au moment de notre venue au monde, suivie d’une séance de dédicace.

Foyer socio culturel 11 rue du plan d’eau Monestier 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 76 34 28 40

English :

Conference with Jean-Philippe Brébion to discover the birth key and its unique perspective on our existence. A fascinating exploration of the wisdom inscribed in the moment of our coming into the world, followed by a book signing.

