La Saint-Affricaine Saint-Affrique

Début : 2026-04-26

fin : 2026-04-26

2026-04-26

Amoureux de nature, de VTT ou de marche, préparez vos pneus et vos chaussures La Saint-Affricaine pour une journée d’aventure, de convivialité et de découverte des paysages exceptionnels du sud Aveyron.

La Saint-Affricaine n’est pas une course chronométrée c’est avant tout un moment de partage, de plaisir et de découverte. Que vous soyez VTTiste débutant ou expérimenté, marcheur ou simple amoureux des grands espaces, vous trouverez un parcours à votre niveau. Au-delà des kilomètres, c’est l’occasion de s’immerger dans les paysages magnifiques de Saint-Affrique et de ses environs — et de vivre une journée conviviale, en plein air.

Les parcours VTT

20 km (400 m de dénivelé) — idéal pour débuter ou rouler en mode balade

40 km (1 000 m D+) — pour se faire plaisir sur les sentiers vallonnés

60 km (1 400 m D+) — pour les vététistes aguerris souhaitant un bon défi

70 km (1 600 m D+) — pour les passionnés prêts à repousser leurs limites

Randonnées pédestres

Deux circuits proposés

Randonnée matin — environ 12 km.

Randonnée après-midi — un parcours plus court.

Inscriptions & informations pratiques

Retrait des dossards le 25 avril de 14h à 19h ou le 26 avril de 7h à 9h, à la salle des fêtes de Saint-Affrique.

Possibilités de stationnement via les parkings de la ville

Pour en savoir plus, consulter la page officielle de l’événement. .

Boulevard Aristide Briand Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 6 80 68 60 17 ebarchi@wanadoo.fr

English :

Nature lovers, mountain bikers or walkers, get your tires and shoes ready: La Saint-Affricaine for a day of adventure, conviviality and discovery of the exceptional landscapes of southern Aveyron.

