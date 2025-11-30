La Saint-André 2025 Chartres

La Saint-André 2025 Chartres dimanche 30 novembre 2025.

La Saint-André 2025

Place des Épars Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-11-30 09:00:00

fin : 2025-11-30 18:00:00

Date(s) :

2025-11-30

La prochaîne édition de la Saint-André aura lieu le dimanche 30 novembre 2025 à Chartres. Vous pourrez découvrir les produits des commerçants et artisans euréliens gastronomie, bijouterie, maroquinerie, textile, cosmétique, maison et décoration, artisanat d’art, brassage, …

Producteurs, commerçants, créateurs et artisans d’art d’Eure-et-Loir, inscrivez-vous à la Saint-André jusqu’au 17 octobre 2025. Retrouvez la fiche d’inscription sur www.chartres.fr/saint-andre. .

Place des Épars Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

English :

The next edition of Saint-André will take place on Sunday, November 30, 2025 in Chartres. You’ll be able to discover the products of Eurelian retailers and craftsmen: gastronomy, jewelry, leather goods, textiles, cosmetics, home and decoration, arts and crafts, brewing, etc.

German :

Die nächste Ausgabe des Saint-André findet am Sonntag, den 30. November 2025, in Chartres statt. Sie können die Produkte der Händler und Handwerker aus dem Departement Eurélien entdecken: Gastronomie, Schmuck, Lederwaren, Textilien, Kosmetik, Haushalt und Dekoration, Kunsthandwerk, Brauwesen, …

Italiano :

La prossima edizione di Saint-André si svolgerà domenica 30 novembre 2025 a Chartres. Potrete scoprire i prodotti dei commercianti e degli artigiani dell’Eurelia: gastronomia, gioielleria, pelletteria, tessuti, cosmetici, casa e decorazione, artigianato artistico, produzione di birra, ecc.

Espanol :

La próxima edición de Saint-André tendrá lugar el domingo 30 de noviembre de 2025 en Chartres. Podrá descubrir los productos de los comerciantes y artesanos eurelianos: gastronomía, joyería, marroquinería, textil, cosmética, hogar y decoración, artesanía, cervecería, etc.

L’événement La Saint-André 2025 Chartres a été mis à jour le 2025-07-29 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES