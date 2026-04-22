Saint-Cassien

La saint cassinoise

Mairie Saint-Cassien Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 09:00:00

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Course pédestre annuelle de la Saint-Cassinoise le départ et l’arrivée se font à la mairie de ST Cassien à 6 km de Monpazier.

Deux courses de 10 & 15 km

Deux marches de 7 & 13 km

Une course relais de 2x5km

Inscription sur: www.ikinoa.fr ou sur place le matin de la course à partir de 7h30

Course pédestre annuelle de la Saint-Cassinoise le départ et l’arrivée se font à la mairie de ST Cassien à 6 km de Monpazier.

Deux courses de 10 & 15 km

Deux marches de 7 & 13 km

Une course relais de 2x5km

Inscription sur: www.ikinoa.fr ou sur place le matin de la course à partir de 7h30 .

Mairie Saint-Cassien 24540 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 74 94 10 comitedesfetesstcassien@orange.fr

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English :

Annual Saint-Cassinoise pedestrian race: start and finish at ST Cassien town hall, 6 km from Monpazier.

Two races of 10 & 15 km

Two 7 & 13 km walks

A 2x5km relay race

Registration on: www.ikinoa.fr or on site on race morning from 7:30 a.m

L’événement La saint cassinoise Saint-Cassien a été mis à jour le 2026-04-22 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides