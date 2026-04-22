La saint cassinoise Saint-Cassien
La saint cassinoise Saint-Cassien dimanche 31 mai 2026.
Saint-Cassien
La saint cassinoise
Mairie Saint-Cassien Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 09:00:00
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-31
Course pédestre annuelle de la Saint-Cassinoise le départ et l’arrivée se font à la mairie de ST Cassien à 6 km de Monpazier.
Deux courses de 10 & 15 km
Deux marches de 7 & 13 km
Une course relais de 2x5km
Inscription sur: www.ikinoa.fr ou sur place le matin de la course à partir de 7h30
Course pédestre annuelle de la Saint-Cassinoise le départ et l’arrivée se font à la mairie de ST Cassien à 6 km de Monpazier.
Deux courses de 10 & 15 km
Deux marches de 7 & 13 km
Une course relais de 2x5km
Inscription sur: www.ikinoa.fr ou sur place le matin de la course à partir de 7h30 .
Mairie Saint-Cassien 24540 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 74 94 10 comitedesfetesstcassien@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Annual Saint-Cassinoise pedestrian race: start and finish at ST Cassien town hall, 6 km from Monpazier.
Two races of 10 & 15 km
Two 7 & 13 km walks
A 2x5km relay race
Registration on: www.ikinoa.fr or on site on race morning from 7:30 a.m
L’événement La saint cassinoise Saint-Cassien a été mis à jour le 2026-04-22 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides