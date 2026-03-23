La Saint cochon à la ferme de Grigneau

Ferme de Grigneau Breteau Loiret

Tarif : 25 – 25 – EUR

25

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 09:00:00

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

La Ferme de Grigneau vous donne rendez-vous le 4 avril à Breteau pour la Saint Cochon. Vente de porc de la ferme, boudin fait sur place et ambiance conviviale dès 9h. Le midi, profitez d’un cochon à la broche avec repas complet sur réservation. Une journée gourmande au cœur du terroir.

La Ferme de Grigneau vous invite à célébrer la Saint Cochon le samedi 4 avril à Breteau, à partir de 9h. Tout au long de la journée, découvrez la vente de porc de la ferme et assistez à la fabrication de boudin réalisée sur place, dans une ambiance conviviale et authentique.

À l’heure du déjeuner, place au cochon à la broche, préparé sur place et servi chaud dans le cadre d’un repas complet, vin compris, proposé sur réservation. Une buvette sera également à disposition pour prolonger ce moment gourmand.

Cette journée est l’occasion de rencontrer des producteurs locaux, de valoriser les savoir-faire agricoles et de partager un moment festif autour des produits du terroir.

Réservation conseillée pour le repas du midi. 25 .

Ferme de Grigneau Breteau 45250 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 98 55 52 26

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English :

Join us on Saturday April 19th from 8am at the Ferme de Grigneau in Breteau for the Saint Cochon festival! Boudin made on site, pork sales, refreshment bar and pig on the spit for lunch. Full meal on reservation (25??), visit to the farm. Conviviality and local produce on the menu!

L’événement La Saint cochon à la ferme de Grigneau Breteau a été mis à jour le 2026-03-23 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX