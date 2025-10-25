La Saint Crépin au Musée de la Chaussure Rue Bistour Romans-sur-Isère

La Saint Crépin au Musée de la Chaussure Rue Bistour Romans-sur-Isère samedi 25 octobre 2025.

Début : 2025-10-25 10:00:00

fin : 2025-10-25 17:30:00

2025-10-25

Événement phare de ces vacances, la Saint-Crépin sera l’occasion de (re)découvrir le musée gratuitement.

Conférences, démonstrations, contes et rencontres rythmeront cette journée placée sous le signe de la tradition et du patrimoine vivant.

Rue Bistour Le Musée de la Chaussure Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 51 81 musee@ville-romans26.fr

English :

The highlight of the vacation season, Saint-Crépin will be an opportunity to (re)discover the museum free of charge.

Lectures, demonstrations, storytelling and encounters will punctuate this day dedicated to tradition and living heritage.

German :

Der Saint-Crépin-Tag ist ein Höhepunkt dieser Ferien und bietet die Gelegenheit, das Museum kostenlos (wieder) zu entdecken.

Vorträge, Vorführungen, Märchen und Begegnungen bestimmen den Rhythmus dieses Tages, der im Zeichen der Tradition und des lebendigen Erbes steht.

Italiano :

Momento clou delle festività natalizie, Saint-Crépin sarà l’occasione per (ri)scoprire gratuitamente il museo.

Conferenze, dimostrazioni, racconti e incontri scandiranno questa giornata dedicata alla tradizione e al patrimonio vivente.

Espanol :

Saint-Crépin, punto culminante de la temporada de vacaciones, será la ocasión de (re)descubrir gratuitamente el museo.

Conferencias, demostraciones, cuentacuentos y encuentros jalonarán esta jornada dedicada a la tradición y al patrimonio vivo.

