La Saint Frédéric au Château des Hermeaux Saint-Laurent-d’Olt 18 juillet 2025 07:00

Aveyron

La Saint Frédéric au Château des Hermeaux rue du château Saint-Laurent-d’Olt Aveyron

Début : Vendredi 2025-07-18

fin : 2025-07-18

2025-07-18

Venez fêter la Saint Frédéric au Château des Hermeaux à St Laurent d’Olt !

Kermesse et soirée musicale

plus d’infos à venir .

rue du château

Saint-Laurent-d’Olt 12560 Aveyron Occitanie +33 4 86 59 99 31 fredericlucalandi@gmail.com

English :

Come and celebrate Saint Frédéric’s Day at Château des Hermeaux in St Laurent d’Olt!

Fair and musical evening

German :

Feiern Sie den Tag des Heiligen Frederik im Château des Hermeaux in St. Laurent d’Olt!

Kirmes und Musikabend

Italiano :

Venite a festeggiare il giorno di San Federico al Castello di Hermeaux a St Laurent d’Olt!

Fiera e serata musicale

Espanol :

¡Venga a celebrar el día de San Federico en el Château des Hermeaux de St Laurent d’Olt!

Feria y velada musical

