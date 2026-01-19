La Saint Glinglin Lignac

La Saint Glinglin

1 Rue de la Poste Lignac Indre

Début : Dimanche 2026-04-05 16:00:00

2026-04-05

Retrouvez de nombreuses activités gratuites pour le weekend de Pâques à faire en famille !Familles

La saison culturelle de Couda Couda se clôture à la Saint-Glinglin le week-end de Pâques. Alors rendez-vous pour une chasse aux oeufs dans un lieu tenu secret puis le spectacle fanforale bric à brac par la Compagnie Messieurs Messieurs

Trois drôles de personnages déballent leur bric-à-brac musical avec humour et poésie et re-bidouillent à leur sauce des chansons pour les enfants. Dans une ambiance conviviale de proximité, en fanfare ou a cappella, les textes choisis chatouillent les oreilles et éveillent l’esprit critique. Et enfin le bal trad avec l’ensemble trad de l’école de musique d’Argenton, duo Tourny Gallois, Les Genoux. .

1 Rue de la Poste Lignac 36370 Indre Centre-Val de Loire +33 6 84 15 49 40 asso.coudacouda@gmail.com

