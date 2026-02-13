La Saint-Hilairoise, Complexe Maurice-Saussine, Saint-Hilaire-de-Brethmas

La Saint-Hilairoise Dimanche 29 mars, 07h00 Complexe Maurice-Saussine Gard

Complexe Maurice-Saussine 600 chemin du Stade, 30560 Saint-Hilaire-de-Brethmas Saint-Hilaire-de-Brethmas 30560 Gard Occitanie

Circuits VTT (10 km pour les familles, 22 km, 31 km, 50 km), gravel (50 km), route (50 km, 75 km) et pédestre (5 km, 11 km, 15 km). Cyclisme Sport