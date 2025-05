La Saint-Jean de Goujoun’Art Atelier « Carnet de balade » avec Agnès Martin-Genty – Goujounac, 21 juin 2025 10:00, Goujounac.

Lot

La Saint-Jean de Goujoun’Art Atelier « Carnet de balade » avec Agnès Martin-Genty Le Bourg Goujounac Lot

Tarif : 45 – 45 – EUR

45

Tarif de base plein tarif

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21 10:00:00

fin : 2025-06-22 17:00:00

Date(s) :

2025-06-21

2025-06-22

Dans le cadre de l’exposition de la Saint-Jean de Goujoun’Art, Agnès Martin-Genty vous propose un atelier d’une à deux journées sur le thème « Carnet de balade ». L’occasion de croquer et dessiner à l’aquarelle au coeur du village pittoresque de Goujounac. Une initiation facile où tout est prétexte à un arrêt dessin fleurs, café, personnages, patrimoine lotois et d’utiliser des trucs et astuces sur un carnet de voyage.

« La nature à travers la Peinture, l’Aquarelle et les Carnets de Voyage.

Graphiste de formation, peintre, l’Art et la Créativité ont toujours fait partie de ma vie. Que ce soit sur le motif avec mon chevalet « Alla prima » ou en atelier, je cherche à capturer le moment unique, l’atmosphère et l’intensité de la lumière. Avec vitalité, j’explore l’espace et la couleur. Dans l’esprit des Fauves et des Impressionnistes, mes oeuvres figuratives approchent l’abstraction, faisant la part belle à mes sujets de prédilection nature et paysages.

J’utilise de nombreux médiums, allant de l’huile à l’acrylique, de l’aquarelle au pastel. »

10h-16h30 « Carnet de balade ». Pique-nique tiré du panier et surprise gourmande.

16h30-17h mise en commun des croquis.

Maximum de 8 personnes par atelier

Inscription obligatoire 45 .

Le Bourg

Goujounac 46250 Lot Occitanie amartingenty.art@gmail.com

English :

As part of Goujoun’Art’s Saint-Jean exhibition, Agnès Martin-Genty offers a one- or two-day workshop on the theme of « Carnet de balade ». An opportunity to sketch and draw with watercolors in the heart of the picturesque village of Goujounac. It’s an easy introduction to the art of watercolor, with everything you need to draw: flowers, coffee, people, the Lot’s heritage, and tips and tricks for creating a travel journal.

« Nature through Painting, Watercolors and Travel Journals.

Trained as a graphic designer and painter, Art and Creativity have always been part of my life. Whether on location with my « Alla prima » easel or in the studio, I seek to capture the unique moment, atmosphere and intensity of light. With vitality, I explore space and color. In the spirit of the Fauves and Impressionists, my figurative works approach abstraction, giving pride of place to my favorite subjects: nature and landscapes.

I use a wide range of mediums, from oil to acrylic, watercolor to pastel. »

German :

Im Rahmen der Johannisausstellung von Goujoun’Art bietet Ihnen Agnès Martin-Genty einen ein- bis zweitägigen Workshop zum Thema « Carnet de balade » an. Die Gelegenheit, im Herzen des malerischen Dorfes Goujounac mit Aquarellfarben zu skizzieren und zu zeichnen. Eine leichte Einführung, bei der alles als Vorwand für einen Zeichenstopp dient: Blumen, Kaffee, Figuren, das Kulturerbe der Region Lot und die Anwendung von Tipps und Tricks in einem Reisetagebuch.

« Die Natur durch Malerei, Aquarell und Reisetagebücher ».

Als ausgebildete Grafikerin und Malerin waren Kunst und Kreativität schon immer ein Teil meines Lebens. Ob auf dem Motiv mit meiner Staffelei « Alla prima » oder im Atelier, ich versuche, den einzigartigen Moment, die Atmosphäre und die Intensität des Lichts einzufangen. Mit Vitalität erforsche ich den Raum und die Farbe. Im Geiste der Fauves und Impressionisten nähern sich meine figurativen Werke der Abstraktion, wobei ich meinen Lieblingsthemen, der Natur und den Landschaften, den Vorzug gebe.

Ich verwende zahlreiche Medien, von Öl bis Acryl, von Aquarell bis Pastell »

Italiano :

Nell’ambito della mostra Saint-Jean di Goujoun’Art, Agnès Martin-Genty propone un workshop di uno o due giorni sul tema « Carnet de balade ». Un’occasione per schizzare e disegnare ad acquerello nel cuore del pittoresco villaggio di Goujounac. Un’introduzione facile dove tutto è un pretesto per fermarsi a disegnare: i fiori, il caffè, le persone, il patrimonio del Lot e per utilizzare suggerimenti e trucchi su un taccuino di viaggio.

« La natura attraverso la pittura, gli acquerelli e i diari di viaggio.

Mi sono formata come grafica e pittrice, e l’arte e la creatività hanno sempre fatto parte della mia vita. Sia sul posto con il mio cavalletto « Alla prima » che in studio, cerco di catturare il momento unico, l’atmosfera e l’intensità della luce. Esploro lo spazio e il colore con vitalità. Nello spirito dei Fauves e degli Impressionisti, le mie opere figurative si avvicinano all’astrazione, dando spazio ai miei soggetti preferiti: la natura e i paesaggi.

Utilizzo un’ampia gamma di supporti, dagli oli agli acrilici, dagli acquerelli ai pastelli

Espanol :

En el marco de la exposición Saint-Jean de Goujoun’Art, Agnès Martin-Genty propone un taller de uno o dos días sobre el tema « Carnet de balade ». Una oportunidad para esbozar y dibujar con acuarela en el corazón del pintoresco pueblo de Goujounac. Una introducción fácil donde todo es una excusa para pararse a dibujar: flores, café, gente, el patrimonio del Lot y utilizar consejos y trucos sobre un cuaderno de viaje.

« La naturaleza a través de la pintura, la acuarela y los cuadernos de viaje ».

Me formé como diseñadora gráfica y pintora, y el arte y la creatividad siempre han formado parte de mi vida. Ya sea en exteriores con mi caballete « Alla prima » o en el estudio, intento captar el momento único, la atmósfera y la intensidad de la luz. Exploro el espacio y el color con vitalidad. Siguiendo el espíritu de los fauves y los impresionistas, mis obras figurativas se acercan a la abstracción, dando protagonismo a mis temas favoritos: la naturaleza y los paisajes.

Utilizo una amplia gama de técnicas, desde el óleo al acrílico, pasando por la acuarela y el pastel

