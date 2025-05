La Saint-Jean de Goujoun’Art Atelier Ikebana avec Damien Dufour – Goujounac, 21 juin 2025 10:00, Goujounac.

Dans le cadre de l’exposition de la Saint-Jean de Goujoun’Art, Damien Dufour initiera les participants lors d’un atelier découverte d’Ikebana.

Damien Dufour est maître d’Ikebana et dirige l’école Ayame à Toulouse. L’Ikebana est l’art de l’arrangement floral japonais influencé à l’origine par le bouddhisme.

Cette pratique a été ramenée de Chine, puis s’est développée au Japon au cours des siècles pour devenir un art spécifique et inhérent à la culture japonaise.

Longtemps réservé aux hommes, l’Ikebana est devenu aussi une pratique féminine et s’est modernisé dans ses techniques pour être accessbile à tous et sortir de ses frontières.

Aujourd’hui, il n’a plus rien de religieux, il demeure une pratique d’agrément et de ressourcement, une discipline basée sur les philosophies orientales, la nature et son observation (beauté d’une fleur, courbure harmonieuse d’une branche…) en vue de se ressourcer et de parvenir à une certaine quiétude et sérénité.

Le matériel est fourni, sauf le sécateur de jardin, à apporter.

Maximum de 10 personnes par atelier.

Inscription obligatoire 25 .

English :

As part of Goujoun’Art’s Saint-Jean exhibition, Damien Dufour will initiate participants in an Ikebana discovery workshop.

Damien Dufour is an Ikebana master and runs the Ayame school in Toulouse. Ikebana is the art of Japanese flower arranging, originally influenced by Buddhism.

The practice was brought back from China, then developed in Japan over the centuries to become a specific art inherent to Japanese culture.

For a long time reserved for men, Ikebana has also become a practice for women, and its techniques have been modernized to make it accessible to all, beyond Japan’s borders.

Today, Ikebana has nothing religious about it, but remains a practice for pleasure and rejuvenation, a discipline based on oriental philosophies, nature and its observation (the beauty of a flower, the harmonious curvature of a branch…) to recharge one’s batteries and achieve a certain calm and serenity.

German :

Im Rahmen der Johannisausstellung von Goujoun’Art wird Damien Dufour die Teilnehmer in einem Entdeckungsworkshop in Ikebana einführen.

Damien Dufour ist Ikebana-Meister und leitet die Ayame-Schule in Toulouse. Ikebana ist die Kunst des japanischen Blumensteckens, die ursprünglich vom Buddhismus beeinflusst wurde.

Die Praxis wurde aus China mitgebracht und entwickelte sich in Japan im Laufe der Jahrhunderte zu einer spezifischen Kunst, die der japanischen Kultur innewohnt.

Ikebana war lange Zeit nur Männern vorbehalten, wurde dann aber auch von Frauen praktiziert, und die Techniken wurden modernisiert, um für alle zugänglich zu sein und die Grenzen des Landes zu überwinden.

Heute hat Ikebana nichts Religiöses mehr an sich, sondern ist nach wie vor eine Praxis des Genießens und der Erholung, eine Disziplin, die auf östlichen Philosophien, der Natur und ihrer Beobachtung (Schönheit einer Blume, harmonische Krümmung eines Zweiges usw.) basiert, um sich zu erholen und eine gewisse Ruhe und Gelassenheit zu erlangen.

Italiano :

Nell’ambito della mostra Saint-Jean di Goujoun’Art, Damien Dufour accompagnerà i partecipanti in un laboratorio di scoperta dell’Ikebana.

Damien Dufour è un maestro di Ikebana e dirige la scuola Ayame di Tolosa. L’Ikebana è l’arte della composizione floreale giapponese, originariamente influenzata dal buddismo.

La pratica è stata riportata dalla Cina e si è poi sviluppata in Giappone nel corso dei secoli fino a diventare un’arte specifica insita nella cultura giapponese.

Per lungo tempo riservata agli uomini, l’Ikebana è ora praticata anche dalle donne e le sue tecniche sono state modernizzate per renderla accessibile a tutti ed estenderla oltre i confini del Giappone.

Oggi non c’è nulla di religioso: è ancora una pratica di piacere e di ringiovanimento, una disciplina basata sulle filosofie orientali, sulla natura e sulla sua osservazione (la bellezza di un fiore, la curvatura armoniosa di un ramo…) con l’obiettivo di ringiovanire se stessi e raggiungere una certa calma e serenità.

Espanol :

En el marco de la exposición Saint-Jean de Goujoun’Art, Damien Dufour guiará a los participantes en un taller de descubrimiento del Ikebana.

Damien Dufour es maestro de Ikebana y dirige la escuela Ayame de Toulouse. El Ikebana es el arte japonés del arreglo floral, originalmente influenciado por el budismo.

La práctica se trajo de China y luego se desarrolló en Japón a lo largo de los siglos hasta convertirse en un arte específico inherente a la cultura japonesa.

Durante mucho tiempo reservado a los hombres, el Ikebana lo practican ahora también las mujeres, y sus técnicas se han modernizado para hacerlo accesible a todos y extenderlo más allá de las fronteras de Japón.

Hoy en día, no tiene nada de religioso: sigue siendo una práctica de placer y rejuvenecimiento, una disciplina basada en las filosofías orientales, la naturaleza y su observación (la belleza de una flor, la curvatura armoniosa de una rama, etc.) para recargar las pilas y alcanzar cierta calma y serenidad.

