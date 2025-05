La Saint-Jean de Goujoun’Art Atelier « La poésie du Ciseau-peintre » avec Fred Camaret – Goujounac, 21 juin 2025 10:00, Goujounac.

Lot

La Saint-Jean de Goujoun’Art Atelier « La poésie du Ciseau-peintre » avec Fred Camaret Le Bourg Goujounac Lot

Début : 2025-06-21 10:00:00

fin : 2025-06-22 12:00:00

2025-06-21

2025-06-22

Dans le cadre de l’exposition de la Saint-Jean de Goujoun’Art, Fred, comédienne et plasticienne, propose un atelier collage, « La poésie du Ciseau-peintre ».

« Je pêche et découpe des images dans les journaux, revues, magazines.

Je fabrique « la marbrure », méthode empirique de peinture jetée goutte à goutte sur l’eau, puis aspirée par une feuille de papier. Médium surprenant et inspirant qui devient un des éléments principaux de mon expression picturale.

Pour les fonds de mes compositions, je triture, déchire, froisse et défroisse le papier, brut ou imprimé, usé ou non. Je colle sur ces supports les fragments, les sujets choisis, c’est à ce stade que, par-dessus, je peins.

L’illustration prend forme.

Légende ou théâtre, un conte en filigrane apparaît. A chacun d’inventer une histoire ou d’y lire tout simplement la mienne. »

La colle, les pinceaux à colle, les divers papiers, matériaux, revues, images sont fournis.

Maximum 5 personne par atelier.

Inscription obligatoire Les personnes indiquent leur contact téléphonique. L’artiste les appellera pour toutes les précisions nécessaires. 25 .

Le Bourg

Goujounac 46250 Lot Occitanie goujounart46250@gmail.com

English :

As part of Goujoun’Art’s Saint-Jean exhibition, Fred, actress and visual artist, offers a collage workshop, « La poésie du Ciseau-peintre ».

« I fish and cut out images from newspapers, magazines and journals.

I make « marbling », an empirical method of dripping paint onto water, then sucking it through a sheet of paper. A surprising and inspiring medium that becomes one of the main elements of my pictorial expression.

For the backgrounds of my compositions, I crush, tear, crumple and crease paper, raw or printed, worn or unworn. I glue fragments and chosen subjects onto these supports, and then paint over them.

The illustration takes shape.

Whether legend or drama, an underlying tale emerges. It’s up to you to invent your own story, or simply read my own

German :

Im Rahmen der Johannisausstellung von Goujoun’Art bietet die Schauspielerin und Plastikerin Fred einen Collage-Workshop an, « La poésie du Ciseau-peintre » (Die Poesie des Meißelmalers).

« Ich fische und schneide Bilder aus Zeitungen, Zeitschriften und Magazinen aus.

Ich stelle « die Marmorierung » her, eine empirische Methode, bei der Farbe tropfenweise auf Wasser geworfen und dann von einem Blatt Papier aufgesaugt wird. Ein überraschendes und inspirierendes Medium, das zu einem der Hauptelemente meines malerischen Ausdrucks wird.

Für die Hintergründe meiner Kompositionen zerreibe, zerreiße, zerknittere und entknittere ich Papier, ob roh oder bedruckt, abgenutzt oder nicht. Auf diese Unterlagen klebe ich die Fragmente, die ausgewählten Themen, und in diesem Stadium male ich darüber.

Die Illustration nimmt Gestalt an.

Legende oder Theater, ein filigranes Märchen erscheint. Jeder kann eine Geschichte erfinden oder einfach nur meine eigene lesen. »

Italiano :

Nell’ambito della mostra Saint-Jean di Goujoun’Art, Fred, attrice e artista visiva, propone un laboratorio di collage, « La poésie du Ciseau-peintre ».

« Pesco e ritaglio immagini da quotidiani, riviste e giornali.

Realizzo la « marmorizzazione », un metodo empirico che consiste nel far gocciolare la vernice sull’acqua e poi aspirarla attraverso un foglio di carta. Questo mezzo sorprendente e stimolante è diventato uno degli elementi principali della mia espressione pittorica.

Per gli sfondi delle mie composizioni, accartoccio, strappo, sgualcisco e sgualcisco la carta, grezza o stampata, usata o non usata. Incollo frammenti e soggetti scelti su questi supporti e poi dipingo sopra.

L’illustrazione prende forma.

Emerge una leggenda o un’opera teatrale, un racconto di fondo. Sta a voi inventare la vostra storia o semplicemente leggere la mia

Espanol :

En el marco de la exposición Saint-Jean de Goujoun’Art, Fred, actriz y artista visual, ofrece un taller de collage, « La poésie du Ciseau-peintre ».

« Pesco y recorto imágenes de periódicos, revistas y diarios.

Hago « marmoleado », un método empírico que consiste en gotear pintura sobre agua y luego aspirarla a través de una hoja de papel. Este medio sorprendente e inspirador se ha convertido en uno de los principales elementos de mi expresión pictórica.

Para los fondos de mis composiciones, arrugo, rasgo, arrugo y desarrugo papel, crudo o impreso, usado o sin usar. Pego fragmentos y temas elegidos sobre estos soportes, y luego pinto sobre ellos.

La ilustración toma forma.

Surge una leyenda o una obra, un cuento subyacente. A usted le toca inventar su propia historia o simplemente leer la mía

