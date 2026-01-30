La Saint Patrick à Craponne-sur-Arzon Place du Marchédial Craponne-sur-Arzon
La Saint Patrick à Craponne-sur-Arzon
Place du Marchédial La Grenette Craponne-sur-Arzon Haute-Loire
Début : 2026-03-07 19:30:00
fin : 2026-03-07
2026-03-07
Craponne Animations vous invite à une soirée de la Saint Patrick avec concert du groupe The Rovin’Frogs et repas irlandais.
Pour le repas, réservation avant le 26/02 au 06.22.64.65.58 ou 06.76.64.82.26.
Vous pouvez venir seulement pour la soirée.
Place du Marchédial La Grenette Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 22 64 65 58 craponneanim@gmail.com
English :
Craponne Animations invites you to a St. Patrick’s Day evening with a concert by The Rovin’Frogs and an Irish meal.
For the meal, please reserve before 26/02 on 06.22.64.65.58 or 06.76.64.82.26.
You can come only for the evening.
