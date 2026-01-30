La Saint Patrick à Craponne-sur-Arzon Place du Marchédial Craponne-sur-Arzon

La Saint Patrick à Craponne-sur-Arzon

Place du Marchédial La Grenette Craponne-sur-Arzon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 19:30:00

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Craponne Animations vous invite à une soirée de la Saint Patrick avec concert du groupe The Rovin’Frogs et repas irlandais.

Pour le repas, réservation avant le 26/02 au 06.22.64.65.58 ou 06.76.64.82.26.

Vous pouvez venir seulement pour la soirée.

.

Place du Marchédial La Grenette Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 22 64 65 58 craponneanim@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Craponne Animations invites you to a St. Patrick’s Day evening with a concert by The Rovin’Frogs and an Irish meal.

For the meal, please reserve before 26/02 on 06.22.64.65.58 or 06.76.64.82.26.

You can come only for the evening.

L’événement La Saint Patrick à Craponne-sur-Arzon Craponne-sur-Arzon a été mis à jour le 2026-01-30 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay