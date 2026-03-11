La Saint Patrick à La Maison Estaing
8 rue François d’Estaing Estaing Aveyron
Concert avec les Crooked Nails
Venez déguster notre bière irlandaise et notre irish coffee !
Restauration sur place
8 rue François d’Estaing Estaing 12190 Aveyron Occitanie +33 6 07 39 53 01
English :
Concert with Crooked Nails
Come and enjoy our Irish beer and Irish coffee!
Catering on site
L’événement La Saint Patrick à La Maison Estaing a été mis à jour le 2026-03-06 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)