La Saint-Patrick anime Paris
La Saint-Patrick anime Paris samedi 14 mars 2026.
Les origines de la Saint-Patrick
La Saint-Patrick est l’un des saints patrons les plus célèbres d’Irlande. La légende raconte que ce personnage a amené le christianisme en Irlande et a apposé le célèbre trèfle à quatre feuilles (symbole de chance) pour libérer l’île des serpents.
Le 17 mars marquerait le jour du décès de ce saint et est considéré comme une fête religieuse depuis plus d’un millier d’années.
Le 17 mars, fête incontournable en Irlande mais pas que ! Découvrez le programme de cette journée festive.
Du samedi 14 mars 2026 au dimanche 22 mars 2026 :
payant
Selon l’événement
Public enfants, jeunes et adultes.
Date(s) :