La Saint-Patrick anime Paris

Les origines de la Saint-Patrick

La Saint-Patrick est l’un des saints patrons les plus célèbres d’Irlande. La légende raconte que ce personnage a amené le christianisme en Irlande et a apposé le célèbre trèfle à quatre feuilles (symbole de chance) pour libérer l’île des serpents.

Le 17 mars marquerait le jour du décès de ce saint et est considéré comme une fête religieuse depuis plus d’un millier d’années.

Découvrez vite la programmation des festivités parisiennes !

Le 17 mars, fête incontournable en Irlande mais pas que ! Découvrez le programme de cette journée festive.

Du samedi 14 mars 2026 au dimanche 22 mars 2026 :

payant

Selon l’événement

Public enfants, jeunes et adultes.

