La Saint Patrick au Charlie’s café Montendre
La Saint Patrick au Charlie’s café Montendre vendredi 20 mars 2026.
La Saint Patrick au Charlie’s café
avenue de Onda Montendre Charente-Maritime
Début : 2026-03-20 19:30:00
fin : 2026-03-20
2026-03-20
Préparez-vous pour une nuit inoubliable. Le Charlie’s café s’associe au Cha’bernet
✨ Concert & dégustations d’exception ✨
avenue de Onda Montendre 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 05 00 66 charliescafernt@gmail.com
English :
Get ready for an unforgettable night. Charlie’s café joins forces with Cha’bernet
? Exceptional concert & tastings ?
