LA SAINT PATRICK DU BOUC Paulhan

LA SAINT PATRICK DU BOUC

65 Cours national Paulhan Hérault

Tarif : 12 – 12 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Rendez-vous pour une soirée festive et conviviale aux couleurs de l’Irlande !

Animation musicale avec Myr’iam Sax, soirée DJ avec Carpe Diem’s & Co et repas.

Réservations et réglements au bureau de l’ACAP à partir du 7 février

Jeudi 14h 17h.

Samedi 10h30 12h30.

Venez célébrer la St Patrick en famille ou entre amis, dans une ambiance musicale et festive ! .

65 Cours national Paulhan 34230 Hérault Occitanie +33 4 34 45 09 74 acap34230@gmail.com

English :

Join us for a festive evening of Irish cheer!

