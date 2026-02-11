LA SAINT PATRICK DU BOUC Paulhan
LA SAINT PATRICK DU BOUC
65 Cours national Paulhan Hérault
Tarif : 12 – 12 – EUR
Début : 2026-03-07
2026-03-07
Rendez-vous pour une soirée festive et conviviale aux couleurs de l’Irlande !
Animation musicale avec Myr’iam Sax, soirée DJ avec Carpe Diem’s & Co et repas.
Réservations et réglements au bureau de l’ACAP à partir du 7 février
Jeudi 14h 17h.
Samedi 10h30 12h30.
Venez célébrer la St Patrick en famille ou entre amis, dans une ambiance musicale et festive ! .
65 Cours national Paulhan 34230 Hérault Occitanie
+33 4 34 45 09 74
acap34230@gmail.com
English :
Join us for a festive evening of Irish cheer!
