La Saint Pat’Rock Verneuil samedi 14 mars 2026.

Salle des Fêtes Verneuil Marne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Début : 2026-03-14 19:00:00
fin : 2026-03-14 23:59:00

2026-03-14

Tout public
Verneuil Festivités vous convie à l’occasion de Saint Patrick dans une ambiance Rock, le samedi 14 mars 2026.

Au programme
– concert avec les Cotton Howlers & Pic That Bow
– buvette & restauration sur place   .

Salle des Fêtes Verneuil 51700 Marne Grand Est   assoverneuil.festivites@gmail.com

