La Saint Pat’Rock Verneuil

La Saint Pat’Rock

Salle des Fêtes Verneuil Marne

Début : 2026-03-14 19:00:00

fin : 2026-03-14 23:59:00

2026-03-14

Tout public

Verneuil Festivités vous convie à l’occasion de Saint Patrick dans une ambiance Rock, le samedi 14 mars 2026.

Au programme

– concert avec les Cotton Howlers & Pic That Bow

– buvette & restauration sur place .

Salle des Fêtes Verneuil 51700 Marne Grand Est assoverneuil.festivites@gmail.com

