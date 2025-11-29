La Saint Sat’ devient le festival Cap’Soupe 1ére édition

Place du Village de Caplongue Arvieu Aveyron

Tarif : – – EUR

7

Tarif de base plein tarif

Bol de soupe

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-11-29

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

19h30 Place du Village à Caplongue. Le Bol permet de déguster toutes les soupes ! Laquelle sera votre favorite? Et dans le café des Gens ambiance musicale, buvette, crêpes et saucisse/frites. Info Comité Caplongue sur Facebook et au 06 86 44 87 88.

7 .

Place du Village de Caplongue Arvieu 12120 Aveyron Occitanie +33 6 86 44 87 88

English :

7:30pm Place du Village in Caplongue. The Bowl allows you to taste all the soups! Which one will be your favorite? And in the Café des Gens, musical atmosphere, refreshments, crêpes and sausage/fries. Info Comité Caplongue on Facebook or 06 86 44 87 88.

German :

19:30 Uhr Place du Village in Caplongue. Die Schale ermöglicht es, alle Suppen zu probieren! Welche ist Ihre Lieblingssuppe? Und im Café des Gens gibt es Musik, Getränke, Crêpes und Würstchen/Pommes frites. Infos zum Comité Caplongue auf Facebook und unter 06 86 44 87 88.

Italiano :

19.30 Place du Village a Caplongue. Potrete assaggiare tutte le zuppe nella ciotola! Quale sarà la vostra preferita? E al Café des Gens ci saranno musica, bar, crêpes, salsicce e patatine. Info Comité Caplongue su Facebook e al numero 06 86 44 87 88.

Espanol :

19.30 h Place du Village en Caplongue. Podrá degustar todas las sopas en el cuenco ¿Cuál será su favorita? Y en el Café des Gens, habrá música, barra de refrescos, crêpes y salchichas con patatas fritas. Información Comité Caplongue en Facebook y en el 06 86 44 87 88.

L’événement La Saint Sat’ devient le festival Cap’Soupe 1ére édition Arvieu a été mis à jour le 2025-11-13 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)